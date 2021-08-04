В Минске начался суд над Марией Колесниковой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака.

Заседание проходит в закрытом режиме. Белорусские телеграм-каналы выкладывают видеозапись подсудимых, на записи логотип белорусского "Спутника".

Генпрокуратура Белоруссии 25 июня сообщила, что направила дело Колесниковой и Знака в Верховный суд для определения подсудности.

Обоим вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1).

Музыкант Мария Колесникова была координатором избирательного штаба банкира Виктора Бабарико, выдвинувшегося на президентские выборы в 2020 году. После выборов она стала одним из лидеров белорусской оппозиции.

7 сентября 2020 года она пропала в Минске и перестала выходить на связь. 8 сентября 2020 года было объявлено, что ее задержали на границе с Украиной. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, но спутники ее вытолкнули из салона. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт, вы и покинула автомобиль во время принудительной депортации, после чего ее задержали.

Юриста Максима Знака задержали 9 сентября.