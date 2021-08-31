В Миссисипи ливни размыли автотрассу, в провал попали семь машин, погибли двое

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На юге штата Миссисипи из-за урагана "Ида" образовался провал на участке автотрассы, пострадали семь автомобилей, погибли два человека и еще десять получили травмы, сообщает АР.

15-метровый участок дороги провалился в понедельник вечером из-за ливней, которые вызвал ураган. В той местности выпало около 200 мм дождей.

По оценке представителя полиции, глубина провала на трассе составила от шести до девяти метров. Трое пострадавших получили очень тяжелые травмы, добавил он.

Пока жертвами стихии в США считаются четыре человека, с учетом погибших в Миссисипи. Вице-губернатор Луизианы Билли Нанджессер заявил NBC, что с учетом наводнений, произошедших в отдельных местностях, число жертв может увеличиться, когда до тех районов доберутся спасатели и всех найдут. Сейчас, по его словам, сотрудники экстренных служб ходят по домам и проверяют верхние этажи в поисках выживших.

Без света по-прежнему остаются более 1 млн потребителей в Новом Орлеане и других населенных пунктах. Энергетическая компания Entergy New Orleans, обслуживающая регион, предупредила людей, чтобы они готовились к долгому ожиданию без электричества. Пока специалисты пытаются определить общий масштаб отключений и поломок, а многие местности остаются недоступными из-за наводнения. После завершения полного обследования, которое займет не меньше нескольких дней, компания сможет назвать сроки, когда энергоснабжение будет восстановлено.

АР отмечает, что тысячи людей могут неделями ждать подачи электричества.

Ураган "Ида" четвертой категории обрушился на Луизиану в воскресенье вечером. В понедельник он успокоился до категории тропического шторма и сейчас проходит над штатом Миссисипи.