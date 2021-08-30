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Обрушившийся на Луизиану ураган "Ида" ослаб до первой категории

Более миллиона жителей штата остаются без электричества

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ураган Ида, который ранее обрушился на американский штата Луизиану и нанес ему существенный ущерб, стих до первой категории, сообщает телеканал CNN.

По его данным, скорость ветров внутри урагана составляет приблизительно 152,8 километров в час. Он продолжает двигаться через Луизиану в северном направлении.

Ураган оставил более миллиона жителей Луизианы без электричества. Он также обесточил около 50 тыс. жителей соседнего штата Миссисипи. Из-за крупного стихийного бедствия авиакомпании American Airlines и United Airlines в понедельник отменили вылеты из международного аэропорта Джексон-Медгар Уайли Эверс (Джексон, штат Миссисипи). Ожидается, что авиасообщение возобновят во вторник.

Ураган Ида четвертой категории обрушился на штат в воскресенье. Как сообщал Национальный центр наблюдения за ураганами, тогда скорость ветра составляла более 241 километра в час. С такой силой ураган бушевал около шести часов. В центре назвали "катастрофическими" последствия урагана для юго-востока штата. Там он вызвал штормовые приливы, сильные ветры и наводнения.

Из-за стихийного бедствия погиб как минимум один человек – он, вероятно, пострадал от падения дерева, и позже скончался.

Президент США Джо Байден одобрил запрос властей штата объявить из-за урагана режим крупного стихийного бедствия. Согласно заявлению Белого дома, таким образом Байден дал возможность получить федеральное финансирование пострадавшим лицам в 25 округах Луизианы.

"Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса восстановиться от последствий стихийного бедствия", - говорится в документе.

Значительно пострадал от урагана самый густонаселенный город Луизианы Новый Орлеан. Город полностью остался без электричества, там также объявили предупреждение о наводнениях. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод, поскольку отключение электричества в округе отражается на способности управлять канализационными насосными станциями.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Луизиана

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