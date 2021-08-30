Обрушившийся на Луизиану ураган "Ида" ослаб до первой категории

Более миллиона жителей штата остаются без электричества

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ураган Ида, который ранее обрушился на американский штата Луизиану и нанес ему существенный ущерб, стих до первой категории, сообщает телеканал CNN.

По его данным, скорость ветров внутри урагана составляет приблизительно 152,8 километров в час. Он продолжает двигаться через Луизиану в северном направлении.

Ураган оставил более миллиона жителей Луизианы без электричества. Он также обесточил около 50 тыс. жителей соседнего штата Миссисипи. Из-за крупного стихийного бедствия авиакомпании American Airlines и United Airlines в понедельник отменили вылеты из международного аэропорта Джексон-Медгар Уайли Эверс (Джексон, штат Миссисипи). Ожидается, что авиасообщение возобновят во вторник.

Ураган Ида четвертой категории обрушился на штат в воскресенье. Как сообщал Национальный центр наблюдения за ураганами, тогда скорость ветра составляла более 241 километра в час. С такой силой ураган бушевал около шести часов. В центре назвали "катастрофическими" последствия урагана для юго-востока штата. Там он вызвал штормовые приливы, сильные ветры и наводнения.

Из-за стихийного бедствия погиб как минимум один человек – он, вероятно, пострадал от падения дерева, и позже скончался.

Президент США Джо Байден одобрил запрос властей штата объявить из-за урагана режим крупного стихийного бедствия. Согласно заявлению Белого дома, таким образом Байден дал возможность получить федеральное финансирование пострадавшим лицам в 25 округах Луизианы.

"Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса восстановиться от последствий стихийного бедствия", - говорится в документе.

Значительно пострадал от урагана самый густонаселенный город Луизианы Новый Орлеан. Город полностью остался без электричества, там также объявили предупреждение о наводнениях. Жителей Нового Орлеана призвали ограничить использование воды, чтобы предотвратить накопление сточных вод, поскольку отключение электричества в округе отражается на способности управлять канализационными насосными станциями.