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Направление течения реки Миссисипи изменилось из-за урагана "Ида"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган "Ида", изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана, сообщает CNN.

"Я помню, что во время урагана "Катрина" произошло некоторое изменение направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно" - заявил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перриен.

Перриен допустил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану утром в воскресенье. К настоящему времени он ослаб до второй категории из пяти возможных и продолжает двигаться вглубь штата. В момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). Сильнейший ветер и ливни оставили без света более 900 тыс. человек. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан. Поступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестны.

"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек.

США Луизиана Новый Орлеан Ида Миссисипи

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