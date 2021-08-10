Global Times обвинила США в дискредитации КНР на фоне поиска источника SARS-CoV-2

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американские разведслужбы, получившие указание от президента США Джо Байдена установить источник появления коронавируса SARS-CoV-2, прикладывают усилия для компрометации правительства Китая, сообщает во вторник издание Global Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"США стараются отыскать "дыры" в политике Китая по контролю над эпидемиями, планируют продолжить давление на Всемирную организацию здравоохранения и сговариваться со своими союзниками, чтобы давить на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за "сокрытие правды об истоках вируса", - отмечает издание.

По данным Global Times, американские власти пытаются найти свидетелей или осведомленные лица, которые были свидетелями начальной стадии эпидемии в Ухани, установить контакт с людьми, работающими в системе здравоохранения, в биологических научно-исследовательских институтах и непосредственно с жителями Уханя. Источник отметил, что американская сторона, пытаясь собрать доказательства провала мер КНР по сдерживанию вируса, ищет детальную информацию о пациентах с COVID-19, о жизни населения Уханя при локдауне, времени постановки диагнозов у пациентов, о перемещениях будущих пациентов перед их заражением. Также США будут действовать в сговоре с такими союзниками как Австралия и СМИ для выдвижения обвинений в адрес властей Китая в утаивании информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Вирусолог из Университета Уханя Ян Чжаньцю заявил "Глобал таймс", что шаги, предпринимаемые американской разведкой при этом расследовании, показывают - поиски истоков вируса носят полностью политический, а не научный характер.

В конце мая Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19. Он потребовал уделить в докладе внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю". В начале августе телеканал CNN со ссылками на свои источники сообщил, что спецслужбы США привлекли специалистов различного профиля для изучения генетических материалов, полученных ими из лаборатории Уханьского института вирусологии для изучения происхождения COVID-19.

В сообщении отмечалось, что "неясно, как именно или когда спецслужбы США получили доступ к информации". Источники не исключают, что машины, задействованные в создании и обработке такого рода генетических данных, обычно подключены к внешним облачным серверам, "это оставляет открытой возможность их взлома".

На данный момент высокопоставленные сотрудники разведки считают, что теория о том, что вирус случайно вырвался из лаборатории в Ухани, "по крайней мере, так же правдоподобна, как и вероятность того, что он возник естественным путем в дикой природе", говорилось в сообщении телеканала. Также на прошлой неделе главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол распространил доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус просочился из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты всемирной организации здравоохранения после инспекции уханьской лаборатории также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.