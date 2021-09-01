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Байден пригрозил террористам из ИГ расправой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник пообещал, что террористы из "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) заплатят "полную цену" за свои преступления и террористические атаки.

В миреБайден заявил, что США могут одновременно бороться с терроризмом и угрозами со стороны КНР и РФЧитать подробнее

"Предупреждаю ИГ - мы еще не закончили с вами разбираться", - сказал Байден, выступая в Белом доме с заявлением, посвященным выводу американских войск из Афганистана.

Байден отметил, что США продолжат бороться против терроризма и не допустят, чтобы те, кто наносил вред американцам, остались безнаказанными.

"США не будут бездействовать, мы не забудем, мы вас найдем, и вы заплатите полную цену", - подчеркнул он.

Также глава государства сообщил, что не раскаивается в решении вывести войска из Афганистана. Он пояснил, что с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Байден заявил, что если бы штаты не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

США Джо Байден ИГ

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