Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана Слайделле (штат Луизиана), затопленного паводком после урагана "Ида", cообщает телеканал ABC News.

Жена 71-летнего мужчины рассказала полиции, что услышала шум около полудня в понедельник, и, выбежав из дома на улицу, увидела, как аллигатор напал на ее мужа, сообщил шериф округа Сент-Таммани. Аллигатор оторвал мужчине руку, оставив его без сознания, сообщила женщина властям. Свидетельница нападения вытащила мужа из воды и попыталась сделать перевязку.

Когда она поняла, насколько серьезны травмы, села в свое каноэ и поплыла за медицинской помощью, говорится в заявлении офиса шерифа. Когда женщина вернулась с помощниками шерифа, супруга уже около дома не было.

Офис шерифа предупредил местных жителей об опасности нападений диких животных, которые активизировались в поисках пищи после урагана "Ида".