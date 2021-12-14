Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В русских школах в Байконуре введут казахский язык и литературу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия в рамках межправительственной комиссии договорились, что в программу школ Байконура включат предметы по изучению казахского языка и литературы, а также истории Казахстана, сообщила журналистам руководитель Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова.

Она подчеркнула, что казахский язык, литературу и историю страны будут изучать во всех школах города, вне зависимости от того по каким стандартам там ведется преподавание - российским или казахстанским.

"Этот вопрос обсуждался несколько лет, по крайней мере, я занималась 1,5 года. Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились", - сказала Абдыкаликова.

Теперь профильные министерства двух стран разрабатывают механизмы введения данных предметов в школы. Глава региона пообещала, что ее администрация постарается обеспечить школы необходимыми учебниками и найти квалифицированных учителей.

Также на межправительственной комиссии по Байконуру обсуждались вопросы, связанные с инфраструктурой города, строительством домов, реконструкцией водоснабжения, подключением ТЭЦ к газу, а также отводом некоторых участков земли от аренды, сообщила Гульшара Абдыкаликова.

Байконур Казахстан Гульшара Абдыкаликова Кызылординская область

Новости по теме

Новости

The Insider оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки статуса-иноагента

The Insider оштрафован на 1 млн рублей за отсутствие маркировки статуса-иноагента

Кассир, похитившая из банка в Ачинске 15 млн рублей и валюту, сдалась полиции

Кассир, похитившая из банка в Ачинске 15 млн рублей и валюту, сдалась полиции
Пандемия коронавируса

Комитет Думы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

Роспотребнадзор назвал антисанитарию причиной отравления 79 детей в Туве

Военные РФ сообщили о слежении за французским фрегатом в Черном море

Военные РФ сообщили о слежении за французским фрегатом в Черном море
Пандемия коронавируса

Делегация ВОЗ может в январе посетить РФ в рамках одобрения "Спутника V"

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индекса МосБиржи на 6,4%

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Свыше 70 воспитанников школы-интерната в Туве госпитализировали с признаками отравления

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });