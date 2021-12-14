В русских школах в Байконуре введут казахский язык и литературу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия в рамках межправительственной комиссии договорились, что в программу школ Байконура включат предметы по изучению казахского языка и литературы, а также истории Казахстана, сообщила журналистам руководитель Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова.

Она подчеркнула, что казахский язык, литературу и историю страны будут изучать во всех школах города, вне зависимости от того по каким стандартам там ведется преподавание - российским или казахстанским.

"Этот вопрос обсуждался несколько лет, по крайней мере, я занималась 1,5 года. Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились", - сказала Абдыкаликова.

Теперь профильные министерства двух стран разрабатывают механизмы введения данных предметов в школы. Глава региона пообещала, что ее администрация постарается обеспечить школы необходимыми учебниками и найти квалифицированных учителей.

Также на межправительственной комиссии по Байконуру обсуждались вопросы, связанные с инфраструктурой города, строительством домов, реконструкцией водоснабжения, подключением ТЭЦ к газу, а также отводом некоторых участков земли от аренды, сообщила Гульшара Абдыкаликова.