Талибы в Афганистане назначили глав МИДа, Минобороны и МВД

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) формирует свое правительство, уже известны первые назначения, сообщает в среду информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении.

"Согласно этим источникам, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел, мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети "Хаккани" (запрещена в РФ), был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении.

Официальные представители талибов пока не комментировали это сообщение, пообещав, что состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.

Перед этим пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид сообщил в твиттере, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.

"Был принят ряд решений, касающихся защиты имущества жителей, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране. По этим вопросам были проведены необходимые консультации", - отметил пресс-секретарь движения.