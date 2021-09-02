Экс-постпред США при ООН допустила попытки Китая занять авиабазу Баграм

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китай может предпринять попытки забрать себе крупную, расположенную к северу от Кабула афганскую авиабазу Баграм, покинутую американскими военными в июле в рамках их ухода из Афганистана. Об этом заявила бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

"Нам нужно следить за Китаем, потому что, как я думаю, Китай сделает ход в отношении авиабазы Баграм. Я полагаю, что они (КНР - ИФ) также сделают ход в Афганистане и постараются использовать Пакистан, чтобы стать сильнее против Индии. Так что у нас много проблем", - приводит ее слова издание The Times of India.

Она отметила, что в результате хаотичного вывода войск США из Афганистана американский президент Джо Байден потерял доверие союзников США, американских военных, собственных сограждан. В то же время, указала Хейли, перед США стоит множество вызовов, в том числе в сфере киберпространства и терроризма.

По ее словам, "силы вроде России" будут вновь проводить хакерские атаки против США из-за отсутствия решимости у Вашингтона дать отпор. Она отметила, что захват движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) власти в Афганистане многие расценивают как "моральную победу джихадистов", поэтому в мире стоит ожидать более активных попыток экстремистов вербовать новых сторонников в свои ряды.

Хейли подчеркнула необходимость для США укреплять отношения с союзниками.

"Первое что вам нужно сделать – немедленно налаживать связи с союзниками, будь это Тайвань, будь это Украина, будь это Израиль, будь это Индия, Австралия, Япония, со всеми ними, убедить их, что мы прикроем им спину и что мы также нуждаемся в них", - сказала она.

Президент США Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа. Тогда были эвакуированы оставшиеся американские военные, осуществлявшие его охрану, и дипломаты, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.