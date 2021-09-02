Politico узнало о тайной операции США по эвакуации афганского спецназа

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США смогли эвакуировать из Афганистана не менее 1 тысячи афганских спецназовцев и их родственников, а также сотни американцев посредством секретного объекта ЦРУ Eagle Base, сообщило издание Politico со ссылкой на документы и ряд пожелавших остаться неизвестными источников среди американских властей.

Отмечается, что в ходе эвакуационной операции американские официальные лица в тайном порядке проинструктировали часть американцев и афганцев, которым грозил риск после захвата страны террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ), перебраться на Eagle Base, расположенный примерно в 5 км к северу от аэропорта Кабула.

Затем некоторых из эвакуируемых вывезли в аэропорт вертолетами с целью избежать толп людей на земле и террористической угрозы со стороны местного отделения группировки ИГ (запрещена в РФ). Операция началась уже 15 августа, когда талибы взяли Кабул.

Эвакуация этих лиц координировалась американскими дипломатами, уже находившимися в аэропорту.

25 августа незадолго до теракта у аэропорта Кабула, унесшего жизни порядка 200 человек, командующий войсками США в Афганистане контр-адмирал Питер Вейсли отчитался, что от 1 тыс. до 2 тыс. афганских спецназовцев, подлежавших эвакуации, вместе с некоторым числом американских граждан перебросили с Eagle Base в аэропорт. 27 августа объект Eagle Base был уничтожен с целью предотвратить попадание важного оборудования или разведывательной информации в руки талибов, отмечает Politico.

Издание напоминает, что Eagle Base был развернут в начале кампании США в Афганистане: объект разместили на территории кирпичной фабрики. С 2002 по 2004 году сотрудники ЦРУ допрашивали здесь подозреваемых в терроризме. Также ЦРУ тренировало здесь служащих афганских контртеррористических подразделений.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.