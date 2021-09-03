Путин счел, что талибов нужно побыстрее ввести в "семью цивилизованных народов"

После этого с ними "легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", заявил президент РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, чем быстрее талибы (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ) войдут в цивилизованные отношения с другими странами, тем легче будет вести с ними диалог, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу.

"А в случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать. И "Исламское движение Узбекистана" (запрещено в РФ - ИФ), и чего там только нет на территории сегодняшнего Афганистана. И все это угрожает нашим союзникам и соседям. А если иметь в виду, что у нас нет визовых ограничений и свободное передвижение практически через границы - это и для нас, для России, имеет очень серьезное значение с точки зрения обеспечения своей безопасности", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас нужно всем вместе объединять усилия, "вместе бороться с этими проблемами".

"Согласен с президентом Казахстана, конечно, вместе нужно решать и вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни", - сказал Путин.

"Нужно этим заняться - объединением усилий. А когда я вижу сегодня от некоторых высокопоставленных представителей из тех же Соединенных шШтатов, что мы сейчас силы освободим, а сосредоточим свои усилия на продолжении борьбы с Китаем или с Россией, хочется сказать: "Слушайте, ну вы тогда разберитесь сначала с теми, с кем вы воевали 20 лет, а потом говорите о том, что вы будете противостоять России и Китаю", - сказал президент.

"Зачем эти заявления в данный момент времени? Повторяю, объединяться нужно для того, чтобы эффективно противодействовать тому же терроризму, ради борьбы с которым вводились войска американские на территорию Афганистана, распространению наркотиков, организованной преступности. Есть общие угрозы, а поскольку они общие - эффективно бороться с ними можно только сообща", - заключил Путин.