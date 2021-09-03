Катар надеется восстановить авиасообщение с Кабулом в течение 48 часов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Специальный посланник Катара Мутлак ибн Маджид Аль-Кахтани заявил, что в течение 48 часов Катар надеется восстановить воздушное сообщение с аэропортом Кабула для доставки гуманитарной помощи в страну, сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

"Мы надеемся в ближайшие 24 или 48 часов увидеть открытие гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла попадать в страну через аэропорт Кабула и другие работающие аэропорты", - рассказал специальный посланник.

Катар и Турция в последние дни тесно сотрудничают с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ) с целью как можно скорее возобновить работу аэропорта в Кабуле.

Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане. Считается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.