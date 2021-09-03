Жертвами наводнений после урагана "Ида" в США стали 45 человек

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45 человек, сообщил телеканал CNN. Ранее СМИ писали о 41 погибшем.

Только в штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. При этом, по данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших - это те, кто находились в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

"Мы хотим воздержаться от полного изложения информации о человеческих жертвах. Они разбросаны по нескольким округам, в основном, не полностью, но в основном - в центральном Джерси и нескольких на севере", - сказал Мерфи в вечернем выпуске новостей.

Наводнения были вызваны ураганом "Ида", который сопровождался проливными дождями. В среду он привел к масштабным наводнениям в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибло не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек.

В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

На данный момент в США около 1,2 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них - в штате Луизиана.

"Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.