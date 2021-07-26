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На западе США бушуют разрушительные пожары

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Масштабный пожар в американском штате Калифорния за минувшие выходные разрушил несколько домовладений в отдаленных и труднодоступных районах, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

По его данным, в субботу 24 июня крупный пожар объединился с небольшим возгоранием и достиг населенного пункта Индиан Фоллс. Как сообщили представители пожарных служб, пламя охватило почти 780 кв. км лесной территории в округах Плумас и Бутте. Пожарные отметили, что возгорание удалось локализовать на 21%.

В некоторых населенных пунктах в горных районах и вдоль западного берега озера Альманор распространили распоряжения об эвакуации. Под угрозой возгорания оказались более 10 тыс. домов.

Продолжает бушевать еще один пожар в Калифорнии к югу от озера Тахо. Это возгорание угрожает жителям близ границы штатов Калифорния и Невада. Пожар начался 4 июля после удара молнии, он уничтожил по меньшей мере 23 здания, в том числе более 10 в Неваде. Возгорание заняло площадь 272 кв. км. Его локализовали на 45%.

Как сообщает AP, в пожарных службах указали на прогресс в устранении крупного возгорания на юге штата Орегон, которое распространилось на 1657 кв. км и разрушило 67 домов. Там пожар смогли локализовать на 53%. Жителей как минимум 2 тыс. домов попросили эвакуироваться.

Пожары бушуют также на юго-западе штата Монтана. На прошлой неделе как минимум пять сотрудников пожарной службы пострадали во время устранения возгорания из-за вихревого ветра. В воскресенье состояние пожарных оценивали как стабильное.

По всей стране зафиксировали более 85 очагов пожаров, большинство из них - в западных штатах. Волна пожаров вызвана аномально высокими температурами на западе США и длительным отсутствием дождей.

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