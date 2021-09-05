NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

Марсоход Perseverance Фото: NASA via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило сбор образца грунта с Марса, сообщается на официальной странице марсохода в твиттере.

"У меня получилось, благодаря более качественному освещению вы можете видеть образец грунта, который я собрал. Я обработаю образец и опломбирую пробирку", - говорится в сообщении на странице ровера в соцсети.

I"ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I"ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021

Ранее NASA сообщило об удачном взятии грунта с поверхности Марса, но отмечало, что из-за недостаточного освещения снимки, подтверждающие успех миссии, получились нечеткими. Для полной уверенности в успехе миссии требовались новые снимки с более качественным светом.

Perseverance оснащен системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикрепленного к роботизированной "руке" длиной 2 метра, Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

5 августа марсоход попытался добыть образец планетарного грунта, но попытка завершилась провалом. По мнению специалистов NASA, выбранный для просверливания камень раскрошился под воздействием дрели.

Ожидается, что в будущем собранные в ходе миссии ровера на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.