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NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance
Марсоход Perseverance
Фото: NASA via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило сбор образца грунта с Марса, сообщается на официальной странице марсохода в твиттере.

"У меня получилось, благодаря более качественному освещению вы можете видеть образец грунта, который я собрал. Я обработаю образец и опломбирую пробирку", - говорится в сообщении на странице ровера в соцсети.

Ранее NASA сообщило об удачном взятии грунта с поверхности Марса, но отмечало, что из-за недостаточного освещения снимки, подтверждающие успех миссии, получились нечеткими. Для полной уверенности в успехе миссии требовались новые снимки с более качественным светом.

Perseverance оснащен системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикрепленного к роботизированной "руке" длиной 2 метра, Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

5 августа марсоход попытался добыть образец планетарного грунта, но попытка завершилась провалом. По мнению специалистов NASA, выбранный для просверливания камень раскрошился под воздействием дрели.

Ожидается, что в будущем собранные в ходе миссии ровера на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

NASA Perseverance Марс

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