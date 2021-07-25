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Вертолет НАСА совершил десятый полет на Марсе на рекордной высоте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в субботу совершил десятый автономный полет на Красной планете, сообщило в воскресенье НАСА в твиттере.

Это был самый сложный полет с десятью пунктами на маршруте на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Вертолет смог сделать многочисленные фотографии местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

В ходе самого первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и вес 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхности Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года. Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

Марс Наса Ingenuity

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