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Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт афганской столицы в воскресенье возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов, сообщает Associated Press.

Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила рейсы в три афганские провинции.

Международные рейсы аэропорт Кабула по-прежнему не обслуживает.

Ранее сообщалось, что Катар и Турция помогают пришедшим к власти в Афганистане мятежникам из движения "Талибан" (запрещено в России) в налаживании работы столичного аэропорта.

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