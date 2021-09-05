Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт афганской столицы в воскресенье возобновил обслуживание некоторых внутренних рейсов, сообщает Associated Press.
Государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполнила рейсы в три афганские провинции.
Международные рейсы аэропорт Кабула по-прежнему не обслуживает.
Ранее сообщалось, что Катар и Турция помогают пришедшим к власти в Афганистане мятежникам из движения "Талибан" (запрещено в России) в налаживании работы столичного аэропорта.