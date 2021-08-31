США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - США примут решение по предоставлению помощи Афганистану через движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в зависимости от дальнейших действий талибов и соблюдении ими обязательств, сообщил во вторник в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это будет зависеть от действий "Талибана". Это будет зависеть от того, будут ли они придерживаться своих обязательств, в частности, по безопасному перемещению американских и афганских союзников, а также обязательств не допустить того, чтобы Афганистан стал базой, с которой террористы могут нападать на США и любую другую страну", - сказал он.

Салливан также указал, что еще одним важным условием будет соблюдение международных обязательств.

"Это зависит от них. А мы подождем и будем смотреть по их действиям, как мы в итоге отреагируем в том, что касается экономической помощи и содействия в развитии", - пояснил Салливан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, должно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы их режим был признан легитимным.

Он отметил, что талибам необходимо будет выполнить обязательства по обеспечению свободы передвижения, уважению прав женщин и меньшинств, а также не допустить, чтобы страна стала базой для терроризма.

С такими обещаниями ранее выступили представители движения "Талибан".

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам. По его словам, госдепартамент не располагает их точным числом, по оценкам, это менее 200 человек.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид провозгласил победу талибов в войне против иностранных сил, но при этом отметил, что они намерены построить хорошие отношения с США и другими странами.