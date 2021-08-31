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США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов

США допустили предоставление помощи Афганистану через талибов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - США примут решение по предоставлению помощи Афганистану через движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в зависимости от дальнейших действий талибов и соблюдении ими обязательств, сообщил во вторник в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это будет зависеть от действий "Талибана". Это будет зависеть от того, будут ли они придерживаться своих обязательств, в частности, по безопасному перемещению американских и афганских союзников, а также обязательств не допустить того, чтобы Афганистан стал базой, с которой террористы могут нападать на США и любую другую страну", - сказал он.

Салливан также указал, что еще одним важным условием будет соблюдение международных обязательств.

"Это зависит от них. А мы подождем и будем смотреть по их действиям, как мы в итоге отреагируем в том, что касается экономической помощи и содействия в развитии", - пояснил Салливан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, должно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы их режим был признан легитимным.

Он отметил, что талибам необходимо будет выполнить обязательства по обеспечению свободы передвижения, уважению прав женщин и меньшинств, а также не допустить, чтобы страна стала базой для терроризма.

С такими обещаниями ранее выступили представители движения "Талибан".

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам. По его словам, госдепартамент не располагает их точным числом, по оценкам, это менее 200 человек.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид провозгласил победу талибов в войне против иностранных сил, но при этом отметил, что они намерены построить хорошие отношения с США и другими странами.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 31 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан Джейк Салливан

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