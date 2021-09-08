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США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон не считает, что взявшее в Афганистане власть движение "Талибан" (запрещено в РФ) заслуживает уважения в мировом сообществе, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что "Талибан" - уважаемые, ценные члены мирового сообщества", - сообщила Псаки на брифинге.

По ее словам, администрация США никогда и не рассматривала этот вопрос.

"Они никоим образом этого не заслужили", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки указала, что новое правительство Афганистана - это временный кабинет министров, в который вошли бывшие и нынешние боевики "Талибана".

"Мы этого не одобряли, мы не заявляли, что собираемся его (это правительство) признавать", - уточнила Псаки.

При этом она сказала, что США приходится взаимодействовать с талибами, которые контролируют Афганистан, в первую очередь для того, чтобы вернуть оттуда своих граждан. Псаки добавила, что Вашингтон будет следить за действиями талибов в будущем, прежде чем принимать в их отношении какое-либо решение.

В госдепартаменте США ранее заявили, что в Вашингтоне намерены дать оценку новому правительству Афганистана, сформированному движением "Талибан", основываясь не на его обещаниях, а на действиях.

"Мы понимаем, что талибы представили временный кабинет министров. Тем не менее, мы будем судить о "Талибане" по его действиям, а не по словам. Мы ясно указали, (...) что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства", - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, что правительство "состоит исключительно из лиц, которые являются членами движения "Талибан" или их близкими соратниками, в нем нет ни одной женщины". Кроме того, как сообщил госдеп, в США "также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из этих лиц".

В заявлении говорится, что США будут добиваться от талибов выполнения обязательств по обеспечению безопасного выезда из страны иностранных граждан и афганцев.

В ЕС также заявили, что объявленное движением "Талибан" правительство не соответствует критериям инклюзивности и не представляет все этнические и религиозные слои населения Афганистана. Так, в ЕС отметили, что талибы на протяжении нескольких последних недель обещали, что сформированное ими правительство будет инклюзивным, и ЕС надеялся, что это будет соответствовать действительности.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в свою очередь заявил, что страна будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если их будут поддерживать афганский народ.

"Пакистан считает, что афганцы сами должны решать свое будущее. Мы будем сотрудничать с правительством, у которого будет поддержка народа", - заявил Куреши.

Несмотря на то, что большинство стран пока не торопятся признавать новое правительство Афганистана, власти Китая между тем уже заявили, что готовы строить дружеские отношения с взявшим власть в стране "Талибаном". На прошлой неделе представитель движения рассказал, что Пекин пообещал Афганистану увеличенную гуманитарную помощь, а также помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

По словам президента США Джо Байдена, Китай, Россия, Пакистан и Иран стремятся достичь договоренностей с пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан".

США Талибан Джен Псаки

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