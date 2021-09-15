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Спецпредставитель США заявил, что побег Гани сорвал сделку о контроле над Кабулом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Решение Ашрафа Гани, занимавшего пост президента Афганистана, покинуть страну во время наступления "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) сорвало заключение соглашения с членами этого движения, заявил спецпредставитель США Залмай Халилзад.

В интервью изданию Financial Times Халилзад указал, что отъезд Гани привел к "срыву в последнюю минуту заключения соглашения с "Талибаном", нацеленного на то, чтобы не допустить попадания Кабула в руки исламистов, и на то, чтобы начать переговоры о политическом переходном процессе".

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Он отметил, что у США "даже в самом конце было соглашение с талибами о том, что они не будут входить в Кабул", но решение Гани покинуть Афганистан привело к вакууму в сфере безопасности, из-за чего талибы вошли в Кабул в тот же день, а после вызвало "хаотичную эвакуацию гражданских лиц и военных и положило конец переговорам в Дохе".

"После того, как Гани сбежал, возникли вопросы, связанные с законом и правопорядком... Талибы спросили: "Вы будете нести ответственность за безопасность Кабула теперь?"... А что случилось потом, вы сами знаете. Мы не собирались брать эту ответственность", - добавил американский спецпредставитель.

По его словам, "США не несут ответственность за то, что они (афганское правительство и талибы - ИФ) не вели переговоры или что одна из сторон вышла".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Афганистан Ашраф Гани

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