Россия начала сборы пулеметчиков на горном полигоне в Таджикистане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане начала на горном полигоне учения расчетов крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утёс", сообщило Минобороны РФ в среду.

"На горном войсковом участке пулеметчики отработают нормативы по изготовке расчетов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны противника", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, сборы проходят в Таджикистане на полигоне "Ляур".

Ранее в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что партия 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов "Утес" поступила на вооружение 201-ой российской военной базы в Таджикистан для усиления ее боевых возможностей.

В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Официально сообщалось, что 17 августа российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, уточняла пресс-служба Центрального военного округа.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Россия в августе провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

7-9 сентября в Киргизии проходит учение ОДКБ "Рубеж-2021", в котором задействованы более 1 тысячи военных из России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Россия направила на эти маневры около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники. Это подразделения горной мотострелковой бригады из Тувы, а также военнослужащие, штурмовые самолеты Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с российской военной базы "Кант" (Киргизия).