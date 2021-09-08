Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Россия начала сборы пулеметчиков на горном полигоне в Таджикистане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане начала на горном полигоне учения расчетов крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утёс", сообщило Минобороны РФ в среду.

"На горном войсковом участке пулеметчики отработают нормативы по изготовке расчетов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны противника", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, сборы проходят в Таджикистане на полигоне "Ляур".

Ранее в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что партия 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов "Утес" поступила на вооружение 201-ой российской военной базы в Таджикистан для усиления ее боевых возможностей.

В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Официально сообщалось, что 17 августа российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, уточняла пресс-служба Центрального военного округа.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Россия в августе провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

7-9 сентября в Киргизии проходит учение ОДКБ "Рубеж-2021", в котором задействованы более 1 тысячи военных из России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Россия направила на эти маневры около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники. Это подразделения горной мотострелковой бригады из Тувы, а также военнослужащие, штурмовые самолеты Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с российской военной базы "Кант" (Киргизия).

Россия Таджикистан Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества

США заявили, что не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества
Афганистан во власти талибов

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

В Афганистане обязали согласовывать любые акции протеста

Йеллен заявила, что средства у Минфина США могут закончиться уже в октябре

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Пандемия коронавируса

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Свыше 4,58 млн человек скончались в мире после заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Более 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме в Индонезии

CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');