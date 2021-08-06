Военные РФ и Узбекистана в ходе учений у афганской границы пресекли прорыв "боевиков"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Специальная операция по недопущению перехода боевиками границы была отработана российскими и узбекскими военными на учении "Юг-2021" в приграничной с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана.

В маневрах задействовали около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Россия направила на учения четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

"В основу разработки замысла учения был положен опыт российских Вооружённых сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии", - заявил журналистам заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Совместная группировка обнаружила с воздуха, а затем пресекла прорыв крупных групп незаконных вооруженных формирований на территорию Узбекистана, после чего блокировала и уничтожила "боевиков", укрывшихся от преследования в населенном пункте, сказали в штабе учений.

За финалом маневров наблюдали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов.

"Российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий" - сказал Герасимов, подводя итоги активной фазы учений. По его словам, военные двух стран продемонстрировали готовность совместно противостоять угрозам на южных рубежах СНГ.

5 августа Герасимов заявил, что Россия увеличила поставки вооружений Узбекистану и Таджикистану "в целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз".

Герасимов заявил, что ситуация в Афганистане представляет опасность для центральноазиатского региона, она осложнилась из-за поспешного вывода из Афганистана иностранных войск.

"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооружённые силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал Герасимов 5 августа в ходе встречи с начальником Генштаба Узбекистана.

Накануне стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном в Хатлонской области Таджикистана. В них принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,8 тыс. от российской стороны. Ожидается, что учения продлятся до 10 августа.

Маневры проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентябряа. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.