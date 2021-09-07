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Россия увеличила контингент на учениях ОДКБ в Киргизии до 500 военных

В маневрах задействуют шесть самолетов и вертолетов с российской базы "Кант"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Около 500 российских военных и около 120 единиц российской военной техники принимают участие в стартовавших во вторник в Киргизии учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)"Рубеж-2021", сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

Ранее округ сообщал, что в Киргизию на учения перебросили более 300 военнослужащих и около 60 единиц техники горной мотострелковой бригады из Тувы.

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Во вторник ЦВО сообщил, что в состав российского контингента на учении также вошли военнослужащие, шесть единиц авиатехники - штурмовые самолеты и вертолеты с авиабазы РФ "Кант" (Киргизия).

"Всего от Вооруженных сил РФ (в учениях - ИФ) принимает участие около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе шесть единиц авиационной техники. Штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы "Кант" обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения", - сообщил ЦВО.

Маневры на полигоне "Эдельвейс" с участием воинских контингентов Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У организации нет планов отправлять войска в Афганистан, заявил 31 августа генеральный секретарь организации Станислав Зась.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

Киргизия ОДКБ Россия Афганистан Таджикистан

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