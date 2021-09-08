Блинкен признался, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в интервью телеканалу Tolo News заявил, что для него стало неожиданным бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани.

"Я определенно не знал об этом, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста о том, помог ли Вашингтон бывшему президенту бежать из страны.

Блинкен уточнил, что провел с Гани телефонный разговор в ночь перед тем, как тот покинул Афганистан.

"В ходе нашего разговора мы обсуждали проводимую в Дохе работу по переходу власти. (...) Тогда он сказал о готовности бороться до смерти. И спустя менее 24 часа он покинул Афганистан", - рассказал глава госдепа.

Блинкен также указал, что ничего не знает о том, что Гани, вероятно, взял с собой миллионы долларов, принадлежащие афганцам.

"Об этом я не знаю. Все, что я знаю, – он покинул страну, сделал это в очень короткий промежуток времени", - добавил госсекретарь.

Ранее в среду экс-президент Гани попросил прощения у афганского народа за то, что покинул страну и не смог изменить ход развития ситуации с захватом страны движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому", - говорится в заявлении, распространенном Tolo News.

Экс-президент подчеркнул, что покинуть Кабул было самым сложным решением в его жизни, однако он посчитал, что только так можно избежать кровопролития.