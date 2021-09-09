Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссии не нужны новые кредиты от РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

"Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определённый кредит... чего-то сэкономим, я его попросил - ты мне отдай экономию эту, как кредит. Ответ был такой - подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает", - отметил Лукашенко.

Президент прокомментировал и тему "специальных цен" для Белоруссии.

"По всем товарам специфика цен состоит в том, что у нас в Союзе и даже в ЕАЭС, по-моему, беспошлинная торговля. Пошлин нет. С определёнными изъятиями пока на энергоносители. Владимир Владимирович говорил про газ. В связи с тем, что здесь есть изъятие, мы практически каждый год корректируем цену, в том числе, на газ. По нефти мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учётом изъятия пошлины, если мы продаём нефтепродукты за пределы Беларуси", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии. В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным сказал, что интеграция РФ и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.