Песков сообщил, что не сомневается в визите Путина в Минск в конце осени

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина в Минск в конце осени состоится.

"Я не сомневаюсь, что приедет. Я думаю, что даты будут согласованы, что называется, по дипканалам. И они (президенты) созваниваются постоянно и, думаю, сами договорятся, когда это произойдет", - сказал журналистам Песков.

В конце года ожидается заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

На вопрос белорусских журналистов, соскучились ли в Кремле по такому личному общению президентов, Песков признал: "Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, но видите - все-таки постепенно мы возвращаемся, будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса". "Хотя не думаю, что это случится скоро", - добавил он.

Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжались 4 часа 10 минут, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в четверг.

"Встреча президентов длилась 4 часа 10 минут", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии. В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что интеграция РФ и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.