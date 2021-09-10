Что случилось этой ночью: пятница, 10 сентября

Согласование 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии, запуск ракеты "Союз-2.1в" со спутником, новый план Байдена по вакцинации от COVID-19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии. На переговорах в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко Владимир Путин сообщил, что программы планируется одобрить на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

- Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19, согласно которому все государственные служащие должны быть вакцинированы. Это же требование относится к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства. Кроме того, Байден дал указание Минтруду США потребовать от всех предприятий со 100 и более сотрудниками обеспечения, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно. Он также сообщил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start и 17 млн медицинских работников в учреждениях должны быть полностью вакцинированы.

- Минобороны РФ приняло на управление запущенный с Плесецка спутник. Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551". Ранее 9 сентября космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ.

- Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК. Президент России заявил, что политика европейского регулятора с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ привела к нынешнему рекордному ралли на топливо. В то же время цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков, заявил он.

- Космонавты выполнили все задачи выхода в открытый космос. Олег Новицкий и Петр Дубров начали выход в открытый космос 9 сентября в 17:55 по московскому времени. По плану они должны были завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю "Наука", установить на модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН", провести соединение интерфейсов модуля "Наука" и "Звезда" российского сегмента МКС, сфотографировать внешнюю поверхность российского сегмента МКС и смонтировать несколько перекидных поручней для перехода со второго на первый отсек модуля "Наука".