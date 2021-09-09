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Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Политика европейского регулятора с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ привела к нынешнему рекордному ралли на топливо. В то же время цены по долгосрочным контрактам на российский газ растут намного медленнее, что спасает покупателей от ценовых шоков, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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"На споте сейчас, на свободном рынке в Европе сейчас $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали - рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует - рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко", - отметил он.

"Здесь (в ЕС - ИФ): в ПХГ не закачали - нужен объём до 27 млрд куб. м, у них там дырка получается, не хватает - и еще кое-какие проблемы, всплеск деловой активности... И все, и цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. И видите как скакнула?!", - прокомментировал ситуацию президент.

"А по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продаёт по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать. Иначе пришлось бы платить по $650. А "Газпром" в ту же Германию продает по $220 - во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И "Газпром" в этом заинтересован на самом деле, потому что это создаёт подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем", - добавил он.

"Но как вот в свое время напридумывали в Еврокомиссии - вот теперь пожалуйте бриться. Получили искомый результат", - подытожил Путин.

Россия Владимир Путин ЕК Газпром

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