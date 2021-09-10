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В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Как мы демонстрируем исследованием за исследованием, вакцинация эффективна", - сказала на брифинге директор CDC Рошель Валенски.

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В исследовании были задействованы более 600 тыс. человек.

По данным CDC, невакцинированные с вероятностью более чем в 10 раз большей, чем привитые, могут быть госпитализированы при заражении коронавирусом. Также непривитые в 4,5 раза скорее заразятся им, нежели люди, прошедшие полный курс вакцинации.

The Hill отмечает, что эта информация появилась вскоре после того, как президент США Джо Байден в своем телеобращении к нации в четверг огласил распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть вакцинированы от COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федеральных властей.

Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
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