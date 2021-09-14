Коронавирусом в мире заразились свыше 225 млн человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 225 271 931, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 639 667 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 41 221 272 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 662 131.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 289 579, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 443 213.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 006 424 заболевших, умерли 587 066 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 596,9. В США на 1 млн жителей скончался 2 041 человек, в Индии - 317, Бразилии - 2 739.