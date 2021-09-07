Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Великобритании и Индии оценили способность дельта-варианта SARS-CoV-2, который стал доминирующим штаммом в разных странах, избегать нейтрализующих антител. Исследователи выяснили, что штамм "дельта" оказался в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом. Об этом говорится в сообщении Кембриджского университета.

"Объединив лабораторные эксперименты и эпидемиологию инфекций, вызванных прорывными вакцинами, мы показали, что дельта-вариант лучше размножается и распространяется, чем другие часто наблюдаемые варианты. Существуют также доказательства того, что нейтрализующие антитела, вырабатываемые в результате предыдущей инфекции или вакцинации, менее эффективны при остановке этого варианта", - отмечает соавтор исследования, профессор Рави Гупта из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний при Кембриджском университете.

В РоссииВ РФ продолжает доминировать штамм коронавируса "дельта"Читать подробнее

Он также отметил, что в Индии в первом квартале 2021 года до половины случаев COVID-19 выявлялось у людей, которые в прошлом были инфицированы более ранним вариантом.

Ученые извлекли сыворотку из образцов крови людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом или привиты вакцинами Oxford/AstraZeneca и Pfizer.

"Команда обнаружила, что вирус дельта-варианта был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом – другими словами, для блокирования вируса требуется в восемь раз больше антител от вакцинированного человека", - говорится в публикации.

Анализ более 100 инфицированных медицинских работников в трех больницах Дели, почти все из которых были вакцинированы, показал, что дельта-вариант передается между привитыми в большей степени, чем альфа-вариант.

Используя 3D-органоиды дыхательных путей – "мини-органы", выращенные из клеток дыхательных путей, которые имитируют их поведение, – команда изучила, что происходит, когда вирус достигает дыхательных путей.

Ученые использовали как живой вирус, так и "псевдотипированный вирус" – синтетическую форму вируса, которая имитировала ключевые мутации в варианте Дельта – и использовала его для заражения органоидов.

"Они обнаружили, что дельта-вариант был более эффективен при проникновении в клетки по сравнению с другими вариантами, поскольку на его поверхности было больше расщепленных шипов. Оказавшись внутри клеток, этот вариант также оказался более способным к размножению", - отмечается в публикации.

Великобритания Индия коронавирус

Новости по теме

Новости

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Пандемия коронавируса

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

Пандемия коронавируса

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 40% населения мира к концу года

В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');