Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Великобритании и Индии оценили способность дельта-варианта SARS-CoV-2, который стал доминирующим штаммом в разных странах, избегать нейтрализующих антител. Исследователи выяснили, что штамм "дельта" оказался в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом. Об этом говорится в сообщении Кембриджского университета.

"Объединив лабораторные эксперименты и эпидемиологию инфекций, вызванных прорывными вакцинами, мы показали, что дельта-вариант лучше размножается и распространяется, чем другие часто наблюдаемые варианты. Существуют также доказательства того, что нейтрализующие антитела, вырабатываемые в результате предыдущей инфекции или вакцинации, менее эффективны при остановке этого варианта", - отмечает соавтор исследования, профессор Рави Гупта из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний при Кембриджском университете.

Он также отметил, что в Индии в первом квартале 2021 года до половины случаев COVID-19 выявлялось у людей, которые в прошлом были инфицированы более ранним вариантом.

Ученые извлекли сыворотку из образцов крови людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом или привиты вакцинами Oxford/AstraZeneca и Pfizer.

"Команда обнаружила, что вирус дельта-варианта был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом – другими словами, для блокирования вируса требуется в восемь раз больше антител от вакцинированного человека", - говорится в публикации.

Анализ более 100 инфицированных медицинских работников в трех больницах Дели, почти все из которых были вакцинированы, показал, что дельта-вариант передается между привитыми в большей степени, чем альфа-вариант.

Используя 3D-органоиды дыхательных путей – "мини-органы", выращенные из клеток дыхательных путей, которые имитируют их поведение, – команда изучила, что происходит, когда вирус достигает дыхательных путей.

Ученые использовали как живой вирус, так и "псевдотипированный вирус" – синтетическую форму вируса, которая имитировала ключевые мутации в варианте Дельта – и использовала его для заражения органоидов.

"Они обнаружили, что дельта-вариант был более эффективен при проникновении в клетки по сравнению с другими вариантами, поскольку на его поверхности было больше расщепленных шипов. Оказавшись внутри клеток, этот вариант также оказался более способным к размножению", - отмечается в публикации.