Палата представителей Конгресса США приблизилась к принятию инфраструктурного законопроекта

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены в Палате представителей Конгресса США могут уже в пятницу проголосовать за инфраструктурный законопроект, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Прогрессивные и умеренные законодатели, кажется, в пятницу вечером близки к перемирию, которое, как ожидается, приведет к быстрому принятию Палатой представителей давно зашедшего в тупик законопроекта об инфраструктуре на $1 трлн", - пишет агентство.

В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве президента США Джо Байдена и ведущих демократов, прогрессисты прекратят свое противодействие пакету, предусматривающему капиталовложения в дорожные, водные и других проекты. В обмен на это умеренные, которые добиваются выделения $1,85 трлн на социальные нужды, возьмут на себя обязательство поддержать этот законопроект в конце этого месяца, отмечает АР.

В то же время, президент Байден призвал законодателей проголосовать в пятницу за оба законопроекта.

"Я настоятельно призываю всех членов Палаты представителей проголосовать как за Закон о лучшем восстановлении, так и за окончательное принятие двухпартийного законопроекта об инфраструктуре сегодня вечером", говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

В августе Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре в размере $1,2 трлн. Вслед за ним Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны объемом $3,5 трлн, предусматривающий существенное увеличение расходов на социальные нужды, а также на защиту окружающей среды. В сентябре сенатор-демократ Джо Менчин предложил сократить сумму до $1,5 трлн.