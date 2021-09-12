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В офисе Зеленского заявили о желании президента Украины обсудить с Путиным Крым

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но на этой встрече обязательно должен подниматься вопрос "оккупации Крыма", заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине" - сказал Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Он считает, что главным предметом обсуждения на саммите должен быть Крым.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты на счет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", - отметил пресс-секретарь Зеленского.

Он также заявил, что против такой встречи выступает именно РФ, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи вопрос Крыма.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что тема Крыма не может являться предметом обсуждения на возможном саммите.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин

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