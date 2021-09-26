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Хроника последних дней СССР

Песков назвал контакты Путина и Зеленского пока невозможными из-за позиции Киева

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Здравый смысл диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако из-за позиции Киева они пока невозможны, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Комментируя слова Зеленского о том, что его встреча с Путиным состоится, когда российский президент будет готов к этому, Песков заметил, что руководитель России "был готов вчера".

По словам представителя Кремля, все упирается в то, что "работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".

"Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - продолжил он.

Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.

Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта.

"Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал пресс-секретарь.

У Пескова также поинтересовались, не задевают ли Путина личностные ремарки, отпускаемые в его адрес Зеленским.

"Путина это не задевает, - ответил пресс-секретарь президента. - Скорее это может вызывать только сожаление".

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Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков

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