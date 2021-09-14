Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро возобновили умеренный рост на Московской бирже во вторник вечером после скачка волатильности, последовавшего за выходом данных по потребительской инфляции в США; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая связанное со статистикой ухудшение настроений инвесторов.

Курс доллара в 19:00 составил 72,76 руб., что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,05 руб., подорожав на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,9 копейки - до 78,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил умеренное снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее основные рублевые пары продемонстрировали заметный рост волатильности, который был связан с публикацией данных по потребительской инфляции в США за август. Несмотря на то, что показатель совпал с прогнозами, слегка понизившись относительно предыдущего месяца, наблюдаемый в целом рост цен в США продолжает вызывать опасения среди трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки.

Ранее представители ФРС указывали на то, что, по их мнению, наблюдавшийся в последние месяцы скачок инфляции является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Высокие темпы роста потребительских цен обусловлены, в частности, эффектом "низкой базы" пандемийного 2020 года, а также восстановлением экономической активности в США. В число других факторов, подталкивающих потребительские цены вверх, входят подъем стоимости сырьевых товаров и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, которые вызывают дефицит предложения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник сразу после публикации данных по годовой инфляции в США российская валюта в моменте достигала максимальных значений по отношению к доллару США с конца июня текущего года, однако уже вскоре пара "доллар-рубль" вернулась на те позиции, которые демонстрировала до выхода американской статистики. "Отсутствие существенного позитива на рынках подтверждается и другими индикаторами, в частности, динамикой американских индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Хотя инфляция в стране в месячном выражении замедлилась, она остается на высоком уровне, что вкупе с не оправдавшей ожидания статистикой по рынку труда в США в августе позволяет говорить о сохранении неопределенности относительно итогов заседания ФРС, которые должны быть обнародованы 22 сентября. Из предстоящих событий этой недели, способных оказать влияние на курс доллара по отношению к большинству валют, можно отметить публикацию статистики по объему розничных продаж в США, запланированную на среду", - отмечает Беспалов.

Цены на нефть немного замедлили темпы роста вечером во вторник, но продолжают укрепляться в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы.

Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени повысилась на 0,3% - до $73,7 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,23% - до $70,6 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки (б/с). При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 660 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 781,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,69% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 сентября, банки разместили 670 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 929,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

ЦБ РФ 14 сентября провел также доразмещение 49-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 775,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 36,7 копейки, до 72,7171 руб., и уменьшил курс евро на 12,7 копейки, до 85,988 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 17,96 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,8022 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 13,15 копейки и составил 72,8058 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 881,46 млн, из которых $793,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 88,097 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,31 копейки, до 86,0319 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00, напротив, поднялся на 8,35 копейки и составил 86,0674 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,628 млн, из которых EUR148,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR415,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,22% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, выросла на 3 б.п. - до 7,56% годовых.