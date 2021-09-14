В Сенате США пригрозили задержать назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать на неопределенный срок назначения в руководстве министерства финансов США, если администрация американского президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", пишет газета The Wall Street Journal.

Сенаторы Пэт Туми (Пенсильвания) и Тед Круз (Техас) заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против принадлежащей "Газпрому" Nord Stream 2 AG. Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что морская часть второй нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, которые компании предстоит преодолеть, прежде чем, газопровод будет запущен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 км.

Республиканцы обеспокоены тем, что проект увеличивает зависимость Европы от российского газа и дает Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона. Подвешивая на неопределенный срок пять ключевых назначений в Минфине, они рассчитывают надавить на администрацию президента и заставить ее ввести санкции против оператора газопровода, помешав, таким образом, запуску проекта.

"Так называемая "сделка" администрации президента США с Германией дает геостратегическую победу Владимиру Путину, закрепляет коррумпированное российское влияние в Европе и существенно ослабляет безопасность Украины, Польши и других стран перед лицом агрессии Кремля", - заявили Туми, влиятельный член банковского комитета Сената, и Круз в письме к главе комитета по банковскому сектору и международным отношениям Сената.

Представитель Минфина заявила, что, хотя в ведомстве имеются опытные сотрудники, являющиеся экспертами в своих областях, "Сенату следует быстро назначить руководителей, которые необходимы для противодействия незаконному финансированию, борьбы с терроризмом и администрирования санкций.