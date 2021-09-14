В Калифорнии началось голосование по вопросу об отставке губернатора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Голосование по вопросу о возможной отставке губернатора-демократа Гэвина Ньюсома проходит во вторник в Калифорнии, сообщает агентство Associated Press.

Чтобы остаться на посту губернатора, Ньюсому нужно набрать более половины голосов. Если он не сможет этого сделать, то губернатором станет тот из его оппонентов, кто добьется наибольше поддержки у избирателей.

Опросы показывают, что у Ньюсома - хорошие шансы на то, чтобы победить. Так, опрос, опубликованный на сайте fivethirtyeight.com, предсказывает, что его поддержат 57,3% избирателей.

Главным оппонентом Ньюсома является республиканец Ларри Элдер, который в случае победы станет первым афроамериканцем, ставшим губернатором Калифорнии. Элдер призвал своих избирателей устроить исторически высокую явку на выборах.

Ньюсом стал всего четвертым губернатором в истории США и вторым в истории Калифорнии, который столкнулся с голосованием об отставке. В 2006 году после перевыборов новым губернатором Калифорнии стал Арнольд Шварценеггер.

Вопрос о перевыборах стал актуальным еще в 2020 году из-за недовольства жителей действиями Ньюсома во время пандемии COVID-19. По законам Калифорнии, для проведения голосования об отставке губернатора нужно собрать 1,5 млн подписей. Оппонентам Ньюсома удалось собрать 1,7 млн.

Наблюдатели отмечают, что голосование в Калифорнии, которая считается традиционно демократическим штатом, станет своеобразной проверкой силы республиканцев и их способности отбирать голоса у Демократической партии.