МИД Франции предупредил о серьезных последствиях в случае прибытия ЧВК "Вагнер" в Мали

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предупредил о потенциальных серьезных последствиях, если ЧВК "Вагнер" начнет работать в Мали. Об этом сообщает в пятницу французское внешнеполитическое ведомство.

"Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы "Вагнер" в этой стране", - говорится в сообщении, опубликованном МИД Франции.

"Оба министра обсудили множество тем, связанных с международными кризисами, в частности, Афганистан, Ливию, Украину, иранское досье", - отмечается в нем.

Ле Дриан также выразил готовность к "структурированному и требовательному" диалогу с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно высказывался именно за такой диалог.

Встреча Ле Дриана и Лаврова состоялась ранее на этой неделе в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин тоже негативно отреагировал на потенциальный контракт Мали с ЧВК "Вагнер". "Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это поставит под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА (многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали - ИФ) и EUTM (European Union Training Mission Mali, тренировочная миссия ЕС в Мали - ИФ), и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - написала министр обороны страны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр в твиттере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.