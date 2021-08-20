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Китайские тайконавты вышли в открытый космос

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ" на строящейся китайской космической станции "Тяньгун" для выполнения работ, трансляцию ведёт Китайская глобальная телевизионная сеть.

В миреКосмонавты на китайской орбитальной станции завершили выход в космосЧитать подробнее

Тайконавты вышли в открытый космос в пятницу в 5:39 по московскому времени, предполагается, что они проведут вне станции около семи часов. Основная задача экипажа - поднять и закрепить панорамную камеру D.

17 июня китайский космический корабль Шэньчжоу-12 с экипажем из трех космонавтов на борту (Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин), запущенный с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2" с космодрома "Цзюцюань", успешно состыковался со станцией "Тяньгун".

4 июля Лю Бомин и Тан Хунбо совершили первый выход экипажа из модуля в открытый космос, где пробыли 6 часов 46 минут. Космонавты выполнили все поставленные задачи, включая установку оборудования, подъём панорамной камеры, а также проверку работы роботизированного манипулятора и надёжности скафандров. Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

По плану, на орбиту должны быть выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, а также запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Китай Тяньхэ

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