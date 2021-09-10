Делегация сообщила, что свергнутый президент Гвинеи чувствует себя хорошо

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Члены представительной делегации Экономического союза стран Западной Африки во время визита в Гвинею встретились и со свергнутым президентом страны Альфой Конде, они убедились, что он находится в добром здравии, пишет в пятницу Vision Guinee.

"Бывшего президента мы видели. Мы встретились с ним, он в порядке", - цитирует издание слова участвовавшего в миссии министра иностранных дел Буркина-Фасо Альфы Барри.

Делегация Экономического союза стран Западной Африки прибыла в столицу Гвинеи Конакри утром в пятницу, чтобы провести переговоры с новыми властями Гвинеи под руководством полковника Мамаду Думбуйи.

Ранее в пятницу сообщалось, что Африканский союз (АС) приостановил членство Гвинеи в этой организации после того, как в стране был совершен государственный переворот. АС принял такое решение в пятницу вслед за аналогичным шагом Экономического союза стран Западной Африки в среду.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.