Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Делегация сообщила, что свергнутый президент Гвинеи чувствует себя хорошо

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Члены представительной делегации Экономического союза стран Западной Африки во время визита в Гвинею встретились и со свергнутым президентом страны Альфой Конде, они убедились, что он находится в добром здравии, пишет в пятницу Vision Guinee.

"Бывшего президента мы видели. Мы встретились с ним, он в порядке", - цитирует издание слова участвовавшего в миссии министра иностранных дел Буркина-Фасо Альфы Барри.

В миреРоссия потребовала освобождения президента ГвинеиРоссия потребовала освобождения президента ГвинеиЧитать подробнее

Делегация Экономического союза стран Западной Африки прибыла в столицу Гвинеи Конакри утром в пятницу, чтобы провести переговоры с новыми властями Гвинеи под руководством полковника Мамаду Думбуйи.

Ранее в пятницу сообщалось, что Африканский союз (АС) приостановил членство Гвинеи в этой организации после того, как в стране был совершен государственный переворот. АС принял такое решение в пятницу вслед за аналогичным шагом Экономического союза стран Западной Африки в среду.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Гвинея Альфа Конде

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении

В Турции у россиян начали требовать ПЦР-тесты при внутренних перелетах

Афганистан во власти талибов

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей

Что произошло за день: пятница, 10 сентября

МИД заявил о нарушении законов РФ цифровыми гигантами США перед выборами

Турция не признала сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт"

Египет будет бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID

Талибы не будут проводить инаугурацию правительства 11 сентября

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Совет ЕС утвердил продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');