МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Австралию и США во лжи в связи с созданием оборонного альянса AUKUS, который побудил Париж отозвать своих послов, передает BBC News со ссылкой на интервью телеканалу France 2.

В интервью Жан-Ив Ле Дриан заявил, что между союзниками назревает "серьезный кризис".

"Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, существующего сейчас между нашими странами", - сказал он в интервью France 2.

В рамках альянса, известного как AUKUS, Австралии будут предоставлены технологии для строительства атомных подводных лодок. Это объявление положило конец сделке по поставке подводных лодок стоимостью $37 млрд, которую Франция подписала с Австралией в 2016 году. Франция была проинформирована всего за несколько часов до публичного объявления о создании альянса, сделанного в начале этой недели.

Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания AUKUS, первой инициативой которого стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Глава французского МИД отметил, что такое решение оправдывается "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона.