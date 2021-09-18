Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выразила сожаление из-за отзыва посла Франции Жан-Пьера Тебо. Об этом сообщает Associated Press.

Пейн отметила, что понимает разочарование Франции по поводу отказа Австралии от контракта на покупку французских подводных лодок, но объяснила такое решение обеспечением интересов национальной безопасности. Министр добавила, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем.

В свою очередь Тебо заявил, что Австралия никогда не указывала на то, что может отказаться от сделки с Францией. Посол рассказал, что узнал об отмене соглашения из австралийской прессы, хотя у Канберры было много возможностей чтобы сообщить о своем решении.

Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS президентом США Джо Байденом вместе с премьер-министрами Австралии Скоттом Моррисоном и Великобритании Борисом Джонсоном. По их мнению, такое партнерство поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.