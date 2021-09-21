Туркменистан и ПРООН подписали соглашение по проекту "Реагирование на COVID-19"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подписало с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в республике соглашение по реализации проекта "Реагирование на COVID-19", финансируемого Всемирным банком для усиления ответных мер страны и готовности к пандемии, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT.

В рамках проекта с бюджетом в $20 млн будут организованы мероприятия для усиления готовности и реагирования на пандемию COVID-19. В частности, проект нацелен на укрепление национального потенциала в области тестирования и лечения, повышение квалификации медицинских работников, закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования, а также устранение связанных с пандемией социальных рисков и рисков для здоровья. Проект будет поддерживать внедрение цифровых решений для осуществления контроля за инфекционными заболеваниями. В долгосрочной перспективе проект направлен на всестороннее укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного реагирования на пандемии.

Проект поддержит реализацию Плана готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание, реализуемого в партнерстве с агентствами ООН в Туркменистане и определяющего превентивные и ответные действия по борьбе с COVID-19.

Также прошло подписание совместной с ООН программы "Повышение осведомленности и вовлечение молодежи для смягчения многомерных рисков и угроз, связанных с глобальной пандемией", сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана. С туркменской стороны документ подписал министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, со стороны ООН - постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко. Проект направлен на укрепление потенциала государственных должностных лиц на местном уровне и на осуществление в населенных пунктах плана социально-экономического реагирования с учетом обеспечения безопасности. Проект будет осуществляться в рамках совместной работы правительства Туркменистана с ООН, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития на национальном уровне, говорится в сообщении.

Официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, тем не менее, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции с весны 2020 года действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране. В настоящее время в стране проводится обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19 населения старше 18 лет.