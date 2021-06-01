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Президент Туркмении заявил, что в его стране нет больных коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Туркменистане до сих пор не обнаружены случаи заболевания COVID-19, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телерадиокомпании "Мир".

"С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера", - публикует газета "Нейтральный Туркменистан" ответ президента на вопрос телеведущей, "как вам удалось уберечь народ Туркменистана от этой беды".

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Президент отметил, что "для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В её состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти".

По словам Бердымухамедова, "в числе первых мер, принятых с момента возникновения COVID-19, мы ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Одновременно были введены объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение Туркменистана с зарубежными странами".

Он напомнил, что "в настоящее время в стране в обязательном порядке проводится вакцинация населения от 14 инфекций".

"Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины "Спутник-V", "ЭпиВакКорона", которые с успехом сегодня повсеместно принимаются для нужд людей, входящих в группу риска", - сказал Бердымухамедов. Он отметил, что вместе с работой по предотвращению инфекционных заболеваний "осуществляется строительство новых карантинных центров, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях, приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование".

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"Одновременно с этим в нашей стране сегодня проводится всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей", - отметил туркменский лидер.

Хотя официальные власти Туркмении не подтверждают наличие случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавируса действует масочный режим и приостановлено зарубежное авиасообщение. В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

Туркмения Гурбангулы Бердымухамедов

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