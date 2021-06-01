Президент Туркмении заявил, что в его стране нет больных коронавирусом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Туркменистане до сих пор не обнаружены случаи заболевания COVID-19, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телерадиокомпании "Мир".

"С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера", - публикует газета "Нейтральный Туркменистан" ответ президента на вопрос телеведущей, "как вам удалось уберечь народ Туркменистана от этой беды".

Президент отметил, что "для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В её состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти".

По словам Бердымухамедова, "в числе первых мер, принятых с момента возникновения COVID-19, мы ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Одновременно были введены объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение Туркменистана с зарубежными странами".

Он напомнил, что "в настоящее время в стране в обязательном порядке проводится вакцинация населения от 14 инфекций".

"Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины "Спутник-V", "ЭпиВакКорона", которые с успехом сегодня повсеместно принимаются для нужд людей, входящих в группу риска", - сказал Бердымухамедов. Он отметил, что вместе с работой по предотвращению инфекционных заболеваний "осуществляется строительство новых карантинных центров, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях, приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование".

"Одновременно с этим в нашей стране сегодня проводится всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей", - отметил туркменский лидер.

Хотя официальные власти Туркмении не подтверждают наличие случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавируса действует масочный режим и приостановлено зарубежное авиасообщение. В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.