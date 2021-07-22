Въезжающих из стран ЕврАзЭС обязали использовать приложение "Путешествуй без COVID-19"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иностранцы, въезжающие в Россию из стран Евразийского экономического союза, с 25 июля будут обязаны использовать приложение "Путешествуй без COVID-19", такое требование ввело российское правительство. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 1 сентября оно распространится и на иностранцев, которые будут приезжать в Россию из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В приложении должны отражаться отрицательные результата ПЦР-тестов на коронавирус.

Исключение сделано дле тех, кто въезжает в Россию из третьих стран транзитом через вышеперечисленные государства. Но они обязаны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, а также наличие билетов и посадочных талонов по всему маршруту следования в Россию.