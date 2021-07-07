В Туркмении объявили обязательную вакцинация для граждан старше 18 лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Туркменистане вводится обязательная вакцинация населения старше 18 лет, сообщил Минздрав республики.

"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - отмечается в публикации, размещенной в среду в газете "Нейтральный Туркменистан".

Сообщается, что "в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции".

В мае 2021 года Китай поставил в Туркменистан 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Тогда же в республику были поставлены партии вакцин из России "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", китайская СоrоnаVас, а также препарата англо-шведской компании AstraZeneca.

В конце июня президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключить с китайской компанией China National Biotec Group Company Limited (Sinopharm) контракт на закупку 1,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях не допустить распространение коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

До настоящего времени в Туркменистане проводилась вакцинация, в первую очередь, людей старшего поколения. Также было обязательным требованием вакцинироваться для тех граждан, кто решил отдыхать в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспия, и в санаториях и домах отдыха страны.