Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:05Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

В Туркмении объявили обязательную вакцинация для граждан старше 18 лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Туркменистане вводится обязательная вакцинация населения старше 18 лет, сообщил Минздрав республики.

"Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации", - отмечается в публикации, размещенной в среду в газете "Нейтральный Туркменистан".

Сообщается, что "в стране создан необходимый запас профилактических вакцин против COVID-19 и продолжается работа по охвату населения профилактическими прививками против этой инфекции".

В мае 2021 года Китай поставил в Туркменистан 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Тогда же в республику были поставлены партии вакцин из России "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", китайская СоrоnаVас, а также препарата англо-шведской компании AstraZeneca.

В конце июня президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключить с китайской компанией China National Biotec Group Company Limited (Sinopharm) контракт на закупку 1,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях не допустить распространение коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

До настоящего времени в Туркменистане проводилась вакцинация, в первую очередь, людей старшего поколения. Также было обязательным требованием вакцинироваться для тех граждан, кто решил отдыхать в Национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспия, и в санаториях и домах отдыха страны.

Хроника коронавируса. Июль.

9
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.
Хроника 09 января 2020 года – 07 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Туркменистан Коронавирус

Новости по теме

Новости

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Великобритания намерена удвоить число зенитных ракет на своих эсминцах

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Афганский министр обороны заявил, что война в стране вступила в критическую фазу

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Убит президент Гаити

Убит президент Гаити
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 184,6 млн

Пандемия коронавируса

В городе на юге Китая ввели локдаун из-за роста числа случаев COVID-19

В городе на юге Китая ввели локдаун из-за роста числа случаев COVID-19

РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников

РФ готова использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников

Что случилось этой ночью: среда, 7 июля

Шторм "Эльза" перерос в ураган по мере приближения к побережью Флориды

Шторм "Эльза" перерос в ураган по мере приближения к побережью Флориды
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');