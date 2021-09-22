Национальный парк "Секвойя" в США удалось спасти от лесного пожара

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Древние массивные деревья знаменитого национального парка Секвойя не пострадали от лесного пожара, который в течение почти двух недель горел на западной стороне горного хребта Сьерра-Невада. Об этом сообщает Associated Press.

"На данный ни одно дерево не повреждено", - сказал сотрудник пожарной службы Марк Гарретт.

Пожарные обернули деревья огнестойким материалом, сгребли сухую траву, которая могла способствовать распространению огня и следили за распространением огня, сказал Гарретт.

Ранее сообщалось об угрозе пожара из-за приближения пламени к Национальному парку "Секвойя". Пожар в парке "Секвойя" и в индейской резервации Тул-Ривер охватил более 108 квадратных километров.