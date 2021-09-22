Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

Архивное фото Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о закрытии воздушного пространства страны для всей марокканской авиации, пишут в среду западные СМИ.

"Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство страны для всех (марокканских - ИФ) гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко", - цитируют СМИ официальное заявление правительства страны.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24 августа, обвинив соседнюю страну в непрекращающихся "враждебных действиях", которые "приводили к конфликту, а не к региональной интеграции".

До этого Алжир заявлял о пересмотре своих отношений с Марокко и усилению безопасности на алжирско-марокканской границе.

Камнем преткновения в отношениях Марокко и Алжира на протяжении нескольких десятилетий остается проблема Западной Сахары - спорного региона на северо-западе Африки, граничащего с Алжиром, Марокко и Мавританией. До 1976 года Западная Сахара была колониальным владением Испании, затем большую часть Западной Сахары оккупировало Марокко. Повстанцы при поддержке Алжира начали борьбу против марокканского правления. В 1976 году на территории Западной Сахары была провозглашена Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).