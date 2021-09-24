Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

"Хорошо, когда есть возможность провести встречу и кратко обсудить вопросы, но это не заменит полноценных переговоров за хорошим обедом", - сказал Лавров.

Саудовский министр ответил: "Уверен, в скором будущем у нас будет такая возможность".

На переговорах стороны обсудили укрепление координации между Россией и Саудовской Аравией по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива, сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили приоритетные вопросы поступательного наращивания взаимовыгодных российско-саудовских отношений. (...) Значительное внимание было уделено укреплению координации между Россией и КСА по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива", - подчеркивается в сообщении.

В нем также отмечается, что стороны "подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда на продолжение совместной работы, призванной придать многоплановому межгосударственному взаимодействию характер стратегического партнерства. Подчеркнули важность выполнения достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в различных областях".

Предыдущая встреча министров состоялась в марте во время визита Лаврова в Эр-Рияд. Тогда стороны обсудили, в частности, вопросы безопасности в зоне Персидского залива и ситуацию на рынке углеводородов.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.